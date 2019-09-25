مارفيك ومطر يُنصفان صلاح.. وصوت مصر يخذل نجم ليفربول

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الأصوات الخاصة بجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي شهدت العديد من المفاجآت، والغرائب، وذلك في الجائرة التي فاز بلقبها نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، للمرة الأولى في تاريخه، بنظامها الجديد.

وأنصف الصوت الإماراتي، النجم المصري محمد صلاح الذي حل رابعاً في قائمة أفضل اللاعبين في العالم، بعدما اختار مدرب المنتخب الوطني، الهولندي بيرت فان مارفيك، كلاً من ليونيل ميسي وفيرجل فان دايك وصلاح بالنسبة إلى أفضل ثلاثة لاعبين، كما اختار قائد «الأبيض»، إسماعيل مطر فان دايك ومحمد صلاح وساديو ماني، أما الصوت الإعلامي فكان من نصيب فان دايك وميسي وكريستيانو رونالدو.

لكن المفاجأة الأكبر أن صوت الاتحاد المصري لكرة القدم لم ينصف لاعب ليفربول، محمد صلاح، إذ اقتصر تصويت «الفراعنة» على الصوت الإعلامي، الذي وضع ساديو ماني في الصدارة، ثم كريستيانو رونالدو وجاء صلاح ثالثاً، بينما لم يتم وضع تصويت للمدرب المكسيكي خافيير أغيري، بداعي إقالته من تدريب الفريق بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا في يوليو الماضي.

وأعلن «فيفا» نتائج التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، التي ظفر بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليفوز بجائزة «الأفضل» لأول مرة بعد إطلاق النسخة الجديدة عام 2016، ويتفوق على فيرجل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وكانت من الغرائب هو اختيار ميسي لكريستيانو رونالدو ضمن تصويته قائداً لمنتخب الأرجنتين، بينما تجاهل رونالدو وضع لاعب برشلونة ضمن خياراته.

وأصدر «فيفا» عبر موقعه الإلكتروني النتائج النهائية للتصويت، والتي أوضحت حصول ميسي على أعلى عدد من النقاط، إذ جنى 46 نقطة، وجاء فان دايك في المرتبة الثانية برصيد 38 نقطة، بينما تأخر عنه رونالدو بفارق نقطتين، ليحتل المركز الثالث، وظهر اسم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، إذ احتل المركز الرابع برصيد 26 نقطة، متقدماً على زميله السنغالي ساديو ماني بفارق 3 نقاط. وتم اختيار الأفضل حول العالم حيث يكون ذلك بناءً على تصويت الصحافيين والمدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير، ويحق لكل ممثل ترشيح 3 اختيارات على الترتيب، الأول يحصل على 5 نقاط، ثم الثاني 3 نقاط، والمركز الثالث نقطة وحيدة. وكان من أبرز الغرائب في جائزة «الأفضل»، تخلي جميع الأصوات العربية عن صلاح، إذ لم يمنحه أحدهم المركز الأول في اختياره سوى مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، الذي وضع لاعب ليفربول في المركز الأول، وساديو ماني ثانياً وفان دايك ثالثاً، بينما تجاهل نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز.

في المقابل منح 11 من قائدي المنتخبات حول العالم، محمد صلاح المركز الأول، هم: بوروندي والصين وجيبوتي واليونان ولاتفيا وليشتنشتاين ومونتنيغرو ورومانيا وعمان ورواندا وسلوفاكيا، بينما من الغرائب اختيار قائد منتخب إسبانيا سيرجيو راموس للاعب المصري ضمن قائمة الأفضل خلف البلجيكي إيدن هازارد وكريستيانو رونالدو.

ومنح 14 مدرباً حول العالم محمد صلاح المركز الأول، أبرزهم مدرب العين السابق، الكرواتي زلاتكو داليتش، الحائز فضية كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده.

وجاء بقية المدربين كالتالي: الجزائر، ألبانيا، النمسا، باربادوس، البوسنة والهرسك، مونتينغرو، الفلبين، طاجيكستان، تركيا، أوكرانيا، الإمارات، فنزويلا، فيتنام، كما اختار 8 من ممثلي وسائل الإعلام محمد صلاح في المركز الأول، هم: الإكوادور، غينيا الاستوائية، مقدونيا، إيران، كازاخستان، رومانيا، الصومال، سويسرا.

رسالة غامضة من رونالدو بعد فوز ميسي

نشر نجم اليوفي كريستيانو رونالدو، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، عقب إعلان «فيفا» عن هوية الفائز بجائزة الأفضل في العالم «ذا بيست». وغاب رونالدو عن حضور الحفل لتوزيع جوائز «ذا بيست»، وأرجع البعض غياب النجم البرتغالي إلى معاناته من إصابة عضلية.

وقال رونالدو على «إنستغرام» بعد دقائق من إعلان فوز ميسي: «الصبر والمثابرة سمتان تميزان المحترف عن الهواة، كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيراً، لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن يمكنك أن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق، ضع في اعتبارك أنه بعد الليل يأتي الفجر دائماً».

«الملكي» يفرض سطوته على «التشكيلة المثالية»

فرض لاعبو ريال مدريد هيمنتهم على التشكيلة المثالية لعام 2019 في استفتاء (فيفا) وللاعبين المحترفين (فيفبرو)، رغم عدم فوز الفريق بأي لقب كبير في الموسم الماضي. وضمت التشكيلة ثلاثة لاعبين من الريال إلى جانب البلجيكي إيدن هازارد المنتقل حديثاً إلى الريال من تشلسي. وجاءت التشكيلة كالآتي: البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول) في حراسة المرمى، وفي الدفاع: الهولندي فان دايك (ليفربول) والإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد) والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد) والهولندي ماتياس دي ليخت (يوفنتوس).

ولخط الوسط: الهولندي فرانكي دي يونغ (أياكس) والبلجيكي هازارد والكرواتي مودريتش (ريال مدريد).

وفي الهجوم: البرتغالي رونالدو (يوفنتوس) والأرجنتيني ميسي (برشلونة) والفرنسي كيليان مبابي (سان جيرمان).

الغرائب الأربعة

1- صوت مصر لم يذهب إلى محمد صلاح.

2- ميسي اختار رونالدو ضمن قائمة الأفضل.

3- جمال بلماضي اختار صلاح أفضل من محرز.

4- سيرجيو راموس وضع صلاح في القائمة.

أفضل 10 لاعبين في العالم

1- ليونيل ميسي «الأرجنتين - برشلونة»: 46 نقطة.

2- فيرجل فان دايك «هولندا - ليفربول»: 38 نقطة.

3- كريستيانو رونالدو «البرتغال - يوفنتوس»: 36 نقطة.

4- محمد صلاح «مصر - ليفربول»: 26 نقطة.

5- ساديو ماني «السنغال - ليفربول»: 23 نقطة.

6 - كيليان مبابي «فرنسا - باريس سان جيرمان»: 17 نقطة.

7 - فرانكي دي يونغ «هولندا - أياكس وبرشلونة»: 16 نقطة.

8 - إيدين هازارد «بلجيكا - تشيلسي وريال مدريد»: 16 نقطة.

9 - ماتياس دي ليخت «هولندا - أياكس ويوفنتوس»: 9 نقاط.

10 - هاري كين «إنجلترا - توتنهام»: 5 نقاط.