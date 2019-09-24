مدرب الجزائر يفضل محمد صلاح على رياض محرز

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حل النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في المركز الرابع بجائزة أفضل لاعب في العالم التي فاز بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما جاء بقية الترتيب كالتالي: ساديو ماني، وكيليان مبابي، وفرانكي دي يونج، وادين هازارد، ودي ليخت، وهاري كين.

ولكن كيف يتم اختيار الأفضل حول العالم حيث يكون ذلك بناءً على تصويت الصحافيين والمدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير، ويحق لكل ممثل ترشيح 3 اختيارات على الترتيب، الأول يحصل على 5 نقاط، ثم الثاني 3 نقاط، والمركز الثالث نقطة وحيدة.

ومنح 11 من قائدي المنتخبات حول العالم محمد صلاح المركز الأول، وهم: بوروندي والصين وجيبوتي واليونان ولاتفيا وليشتنشتاين ومونتنيجرو ورومانيا وعمان ورواندا وسلوفاكيا.

فيما منح 14 مدرباً حول العالم محمد صلاح المركز الأول، وجاء أبرزهم جمال بلماضي المدير الفني للجزائر، وزلاتكو داليتش مدرب كرواتيا، الحائز فضية كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده.

وجاء بقية المدربين كالتالي: ألبانيا، النمسا، باربادوس، البوسنة والهرسك، مونتينجرو، الفلبين، طاجيكستان، تركيا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، فيتنام.

كما اختار ثمانية من ممثلي «الميديا» محمد صلاح في المركز الأول، وهم: الإكوادور، غينيا الاستوائية، مقدونيا، إيران، كازاخستان، رومانيا، الصومال، سويسرا.