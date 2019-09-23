إقالة جديدة لمدرب منتخب مصر في كأس العالم

المصدر: طشقند - د.ب.أ

أعلن اتحاد كرة القدم في أوزبكستان، اليوم الإثنين، إقالة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الأوزبكي، بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الماضية.

تأتي إقالة كوبر بعد البداية السيئة للفريق في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا2023 ، حيث استهل الفريق مسيرته في التصفيات بالهزيمة صفر-2، أمام نظيره الفلسطيني في 5 سبتمبر الجاري، وأتبعها بالتعادل السلبي مع العراق ودياً.

وكان كوبر (63 عاماً)، الذي تولى - في الماضي - تدريب العديد من الفرق بأنحاء مختلفة من العالم، تولى تدريب المنتخب الأوزبكي في أغسطس2018 ، عقب رحيله عن تدريب المنتخب المصري، بعد الخروج المبكر من الدور الأول (دور المجموعات)، ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وخرج كوبر مع المنتخب الأوزبكي، أيضاً، مبكراً من بطولة كأس آسيا، التي استضافتها الإمارات مطلع العام الجاري، حيث ودع البطولة بركلات الترجيح أمام المنتخب الأسترالي في الدور الثاني (دور الـ16) للبطولة.