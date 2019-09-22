حسام البدري يحدد موقفه من استدعاء صلاح إلى "الفراعنة"

المصدر: أحمد طارق - دبي

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء رسمياً لخمسة لاعبين من المحترفين خارج مصر، قبل 15 يوماً من انطلاق معسكر المنتخب المصري الأول في 7 أكتوبر المقبل.

وذكر اتحاد الكرة المصري اليوم الأحد، أن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري حسام البدري، طلب استدعاء اللاعبين محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيغيه" وأحمد حسن "كوكا"، ومحمد النني وأحمد حجازي.

وكذلك بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف الترتيب لمباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.

ويأتي المعسكر ضمن استعدادات المنتخب المصري لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، حيث يستهل مشواره بلقاء نظيره الكيني في 11 نوفمبر المقبل.