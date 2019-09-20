"الفيزا الأميركية" وراء تعديل مباريات المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت وكالة "سانا" للأنباء، عن استجابة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لرسائل نظيره السوري، والقاضية بتعديل جدول مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كاس العالم وأسيا لكرة القدم، في ظل مخاوف سورية من إجراءات معقدة تتعلق بحصول لاعبي "نسور قاسيون" على "الفيزا" في السفارة الأميركية في بيروت.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن: " الاتحاد الدولي لكرة القدم، أقر أن مباراة المنتخب السوري مع منتخب غوام أصبحت على ملعب استاد مكتوم بن راشد في دبي واعتبراها مباراة الذهاب على أن يكون لقاء الإياب في غوام في شهر يونيو 2020".

وبحسب الوكالة السورية: "جاء قرار التعديل من قبل "فيفا" تلافياً لحدوث أي مشكلة قد تعيق إقامة اللقاء كما هو مقرر في الـ 15 من الشهر المقبل في غوام، خاصة بعد أن أرسلت أمانة سر اتحاد الكرة السوري، كتاباً رسمياً لـ "فيفا" شرحت فيه الإجراءات التنظيمية التي طلبتها السفارة الأميركية في بيروت، وتحديدها تاريخ أكتوبر المقبل موعداً لإجراء المقابلات لأفراد بعثة "نسور قاسيون"، ليضع المنتخب السوري في وقت ضيق لاستصدار الفيزا اللازمة".

وأضافت الوكالة: "منعًاً لحدوث أي تأخير يعرقل انتظام المنتخب السوري في اللقاء المقرر لحساب الجولة الرابعة، فإن الاتحاد الدولي استجاب لرغبة التعديل وإقامة مباراة المنتخب السوري أمام غوام في أكتوبر القادم في الإمارات التي باتت تستضيف مباريات المنتخب السوري الافتراضية على ارضه، على أن يقام لقاء الإياب في غوام في شهر يونيو 2020".

ويتشارك المنتخب السوري ونظيريه المنتخبين الصيني والفلبيني صدارة المجموعة الرابعة بصدارة ثلاثة نقاط، في مجموعة تضم أيضا منتخبي المالديف وغوام، مع العلم أن "نسور قاسيون" كانوا قدا استهلوا في الخامس من الشهر الجاري مشوارهم في التصفيات بانتصارٍ عريض على الفلبين بنتيجة "5-2"، على أن يخوض المنتخب السوري في الجولة الثانية لقاء جزر المالديف المقرر له في العاشر من أكتوبر المقبل، ويتبع وبحسب التعديل الجديد لـ "فيفا" في 15 من ذات الشهر بلقاء غوام الذي سيقام في الإمارات.

