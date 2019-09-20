10 أرقام خطرة تفضح ريال مدريد في باريس

المصدر: محمد الحتو - دبي

يظهر فريق ريال مدريد الإسباني، على فترات متقاربة، بلا شخصية فنية واضحة، فاقداً وزنه الكروي، متأثراً بجرح لم يلتئم منذ رحيل النجم السابق «الدون» البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي مازالت جماهير «الميرينغي» تتحسر على انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي الموسم الماضي، ولسان حالها يقول: «من بعد الدون لم يعد النادي ملكياً!».

وبدا ريال مدريد، أول من أمس، كـ«شبح أبيض» في افتتاح بطولته المحببة «دوري أبطال أوروبا»، التي ظفر بها 13 مرة (رقم قياسي)، وسقط أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، حملت إمضاء لاعبه السابق المبدع الأرجنتيني أنخل دي ماريا (هدفين)، والبلجيكي توماس مونيير.

«الإمارات اليوم» ترصد 10 ملاحظات فنية في إحصاءات موقع «هو سكورد» العالمي، فضحت ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، خلال المباراة، وذلك على النحو الآتي:

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