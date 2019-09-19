10 أرقام خطيرة تفضح ريال مدريد.. "ارجع يا رونالدو"!

المصدر: محمد الحتو - دبي

يظهر فريق ريال مدريد الإسباني على فترات متقاربة بلا شخصية فنية واضحة، فاقداً وزنه الكروي، متأثراً بجرح لم يلتئم منذ رحيل النجم السابق "الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ما زالت جماهير "الميرينغي" تتحسر على انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي الموسم الماضي، ولسان حالها يقول: "من بعد الدون لم يعد النادي ملكي!".

بالأمس، ظهر ريال مدريد ك"شبح أبيض" في افتتاح بطولته المحببة "دوري أبطال أوروبا" التي ظفر بها 13 مرة (رقم قياسي)، وسقط أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة حملت إمضاء لاعبه السابق المبدع الأرجنتيني أنخل دي ماريا "هدفين" والبلجيكي توماس مونيير.

"الإمارات اليوم" ترصد 10 ملاحظات فنية في إحصائيات موقع "هو سكورد" العالمي فضحت ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان خلال المباراة، وذلك على النحو التالي:

1- درجات اللاعبين

حل تسعة لاعبين من باريس سان جيرمان في قائمة أفضل 10 لاعبين بحكم درجات تقييم أداءهم في المباراة، فيما لم يتواجد فيها من ريال مدريد سوى البلجيكي إدين هازارد بالمركز السابع بدرجة أداء 6.9 فقط حيث ظهر اللاعب بعيدا عن مستواه المعروف عنه مع فريقه السابق تشيلسي الانجليزي، فبدت خطواته ثقيلة، وخطورته شبه معدومة!.

وكان دي ماريا رجل المباراة بأعلى تقييم بلغ 9.4 إثر تسجيله هدفين وثلاث تسديات ونسبة تمرير ناجح وصلت 85.3 %.

2- التسديد على المرمى

سدد لاعبو ريال مدريد 10 كرات على مرمى زميلهم السابق حارس سان جيرمان حاليا الكوستاريكي كيلور نافاس، منها تسع تسديدات خارج المرمى وواحدة اعترضت من قبل لاعبي سان جيرمان.

3- الاستحواذ على الكرة

تفوق باريس سان جيرمان بنسبة الاستحواذ على الكرة 52 % مقابل 48 % لريال مدريد، وكان الفريق الفرنسي أكثر حيوية في وسط الملعب بفضل النجم الايطالي فيراتي وخبرة المخضرم الأرجنتيني دي ماريا.

4- التمريرات الصحيحة

فرض سان جيرمان شخصيته في الملعب وبدا أكثر انضباطا تكتيكيا وأفضل تناغما بين لاعبيه مما سهل مهمته في الوصول لمرمى ريال مدريد بمعدل تمريرات ناجحة للكرة بلغت 90 % مقابل 85 % لريال مدريد الذي بدت خطوطه مفككة.

5- درجة تقييم الأداء

تفوق الفريق الباريسي بمتوسط تقييم الأداء وحصل على درجة 7.2 % مقابل 6.2 % لريال مدريد الذي لم يحصل سوى على ركلة ركنية واحدة فيما تحصل سان جيرمان على ثلاثة، وكان الأخطر على المرمى مقارنة بهجوم الريال الرتيب.

6- حراسة المرمى

لم تتوقف أفضلية أرقام سان جيرمان على مستوى اللاعبين فقط بل حصل حارس مرماه كيلور نافاس على درجة أعلى من حارس مدريد البلجيكي تيبوت كورتوا، إذ نال الأول 6.55 مقابل 5.85 للثاني الذي تلقت شباكه ثلاثة أهداف يتحمل منهم اثنين على الأقل!.

7- الأسوأ في المباراة

كشفت الأرقام بأن لاعبا ريال مدريد الفرنسي فاران والكولومبي خيميس رودريغيز كانا الأسوأ في المباراة على الإطلاق، فالأول تذيل قائمة ال28 الذين شاركوا في اللقاء بدرجة تقييم بلغت 5.59 أما رودريغيز فحصل على 5.68 دون أن يقدما المستوى الذي يعكس قدراتهما الحقيقية!.

8- بنزيمة.. "فاقد كرة"

لم يكن مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة في مستوى الحدث وأوضحت أرقامه في المباراة أنه أكثر اللاعبين فقدانا للكرة بثلاث مرات، مقابل مراوغتان ناجحتان فقط، وتمريرتين مساعدتين، ولمسة واحدة خاطئة، وتسديدتين فقط.

9- تمريرات كروس

سجلت المباراة رقما غريباً بتفوق مدافع باريس سان جيرمان البرازيلي تياغو سيلفا على صانع ألعاب مدريد الألماني توني كروس في نسبة التمرير الناجح، إذ حصل سيلفا على 96 % مقابل 93.3 % لكروس الذي يفترض به أن يسجل معدلاً أعلى من خصمه المدافع!.

10- غياب 3 نجوم

على الرغم من غياب ثلاثة نجوم بارزين عن صفوف باريس سان جيرمان هم: البرازيلي نيمار والأوروغوياني إديسون كافاني والفرنسي مبابي، إلا أن ريال مدريد عجز عن استغلال ظرف خصمه وخرج خاسراً بثلاثية نظيفة، فكيف لو كان الباريسي كامل العدة والعتاد؟.