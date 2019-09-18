الاتحاد السعودي يفسخ عقد التشيلي خمينيز

المصدر: أحمد طارق-دبي

أنهت إدارة نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، علاقتها باللاعب التشيلي لويس خيمينيز، واضعة بذلك حداً لعلاقة مضطربة جمعتهما، تراوحت بين انتقاده من المشجعين، وتلميحه الى تلقيه تهديدات بالقتل.

وأعلنت إدارة الاتحاد على تويتر، في وقت مبكر الأربعاء "إنهاء التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم لويس خيمينيز".

وأتى القرار بعد ساعات من سقوط الاتحاد بنتيجة 1-3 أمام الهلال، وإقصائه تالياً من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، بعد تعادل الفريقين سلبا في مباراة الذهاب.

لكن خيمينيز (35 عاماً) الذي انضم الى صفوف الاتحاد هذا الصيف قادماً من نادي ديبورتيفو بالستينو، التشيلي الذي أسسه مهاجرون فلسطينيون في العام 1920، عانى مشاكل مع المشجعين من البداية.

وتعرض اللاعب لانتقادات من المشجعين، طالت أيضاً المدرب التشيلي للاتحاد خوسيه سييرا الذي تعاقد معه. لكن الانتقادات بلغت ذروتها في المباراة ضد ضمك في المرحلة الثالثة من الدوري السعودي الأسبوع الماضي، والتي انتهت بتلقي الفريق خسارته الأولى هذا الموسم (1-2).