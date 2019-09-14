تعرف إلى ترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري الانجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عاد هدافي فريق ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، إلى سباق المنافسة على الفوز بجائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لهداف مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج”، بعد أن احرزا ثلاثية ليفربول اليوم في مرمى نيوكاسل،

وسجل محمد صلاح هدفاً وساديو ماني "هدفين" في فوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة "البريميرليج"، ورفع محمد صلاح وساديو مانى رصيدهما من الأهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي إلى 4 أهداف.

وإلى الأن يتصدر لاعب تشيلسي الشاب تامي أبراهام، صدارة الهدافين برصيد 7 أهداف ثم لاعب ماشستر سيتي سيرجيو أغويرو، 6 أهداف، رحيم سترلينج من مانشستر سيتي 5 أهداف، تيمو بوكي ما فريق نوريتش سيتي 5 أهداف، أشلي بارنس من بيرنلي، ومحمد صلاح وساديو ماني، ليفربول وكلاً منهم 4 أهداف