مودريتش ينضم إلى لائحة المصابين في ريال مدريد

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

انضم صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش، إلى لائحة المصابين في فريقه ريال مدريد الإسباني، الذي سيفتقد خدمات أفضل لاعب في العالم لعام 2018، لفترة يتوقع أن تمتد لنحو أسبوعين. وأعلن ريال مدريد تعرض مودريتش للإصابة في عضلات فخذه اليمنى، كاشفاً في بيان: تبين أنه يعاني إصابة عضلية في ساقه اليمنى. سنقوم بتقييم عملية تعافيه.

ولم يكشف ريال المدة التي يحتاجها الكرواتي (34 عاماً)، من أجل التعافي، لكن وسائل إعلام إسبانية كشفت أنه سيبتعد قرابة 15 يوماً، ما يعني غيابه المؤكد عن مباراة الأربعاء المقبل، ضد باريس سان جرمان الفرنسي، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وانضم الكرواتي الى لائحة المصابين التي تضم حالياً أسماء عدة، أبرزها البلجيكي إدين هازار، إيسكو، الكولومبي خاميس رودريغيز، ماركو أسنسيو والصربي لوكا يوفيتش.