إنجلترا تتسلح بالشباب في مواجهة بلغاريا وكوسوفو

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يستأنف منتخب إنجلترا مشواره في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، أمام منافسين قد لا يكونون عبئاً حقيقياً بالنسبة للفريق الملقب بـ«الأسود الثلاثة». ويلتقي المنتخب الإنجليزي بلغاريا وكوسوفو بتشكيلة يغلب عليها اللاعبون الشباب.

وفاز منتخب إنجلترا بأول مباراتين له في التصفيات، ونجح في تسجيل 10 أهداف في هاتين المباراتين، مقابل هدف واحد سكن شباك الفريق، ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن التشيك. وسيكون منتخب إنجلترا مرشحاً بقوة، للفوز على بلغاريا اليوم باستاد ويمبلي.

ويواصل مدرب إنجلترا، ساوثغيت، الاعتماد على عناصر الشباب، حيث تلقى تيرون مينجز الاستدعاء الأول لقائمة منتخب إنجلترا، وهي الحال نفسها لزميله الصاعد آرون وان بيساكا، قبل استبعاده بسبب الإصابة، كما تلقى جيمس ماديسون وماسون مونت الدعوة الأولى للانضمام إلى منتخب بلادهما.