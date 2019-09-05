فرنسا تدفع ثمن «الروزنامة المجنونة» قبل انطلاق تصفيات «يورو 2020»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

تعود عجلة تصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم للدوران في جولتين انطلاقا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، حيث طرأت تغييرات كبيرة على العديد من المنتخبات خصوصاً لناحية إصابات اللاعبين. وقبل أقل من شهر على بدء المواسم الكروية، انتكست فرنسا بطلة العالم قبل مواجهتي ألبانيا واندورا في المجموعة الثامنة.

ويغيب عنها أربعة لاعبين بارزين من التشكيلة المتوجة بلقب مونديال روسيا، هم بول بوغبا، نغولو كانتي، كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، بالإضافة إلى المدافع ايمريك لابورت ولاعب الوسط تانغي ندومبيلي.

وألقى المدرب ديدييه ديشان باللوم على «الروزنامة المجنونة» لمختلف المسابقات المحلية والأوروبية. واستدعى ديشان لاعب وسط ليل الهجومي جوناثان إيكوني (21 عاماً) بسبب الإصابات في هجومه. وتبدو المنافسة في هذه المجموعة محتدمة بعد خسارة فرنسا مع تركيا، ليتساوى المنتخبان مع ايسلندا بتسع نقاط، في صراع على البطاقتين المؤهلتين.

وسيكون الاختبار الحقيقي أمام المنتخب الأزرق في أكتوبر المقبل، عندما تسافر فرنسا إلى ايسلندا ثم تستضيف تركيا التي هزمتها 2-صفر بقونية في يونيو الماضي.

وتتصدر مواجهة ألمانيا وهولندا العناوين، حيث يلتقيان غداً في هامبورغ ضمن المجموعة الثالثة، لتكون الرابعة بين الجارين اللدودين في أقل من سنة. وفاز منتخب الطواحين 3-صفر في دوري الأمم الأوروبية في امستردام في أكتوبر الماضي، ثم منحه المدافع فيرجيل فان دايك في شالكه في نوفمبر هدف التعادل القاتل (2-2) وبطاقة العبور الى نهائيات دوري الأمم في البرتغال. ورد الألمان في امستردام في مارس ضمن التصفيات الحالية بفوزهم 3-2 بهدف في الدقيقة الأخيرة لنيكو شولتس.

وسيغيب هذه المرة عن «ناسيونال مانشافت» لوروا سانيه الذي سجل في آخر مباراتين لتشكيلة المدرب يواكيم لوف.

وبحال فوز ألمانيا، ستبتعد تسع نقاط عن هولندا التي لعبت مباراة أقل، فيما تبحث إيرلندا الشمالية عن فوز خامس توالياً عندما تستضيف ألمانيا الاثنين في بلفاست.

ويغيب عن ألمانيا بداعي الإصابة كل من لاعب الوسط يوليان دراكسلر والمدافع تيلو كيهرر، فيما تلقّى لوكا فالدشميدت مهاجم فرايبورغ أول استدعاء الى المنتخب الأول.

وسيقطع معظم المنتخبات نصف المشوار مع نهاية الجولتين المقبلتين، وتبدو انجلترا (ست نقاط)، وإسبانيا وبولندا وبلجيكا وإيطاليا (12 نقطة) في وضع ممتاز لبلوغ النهائيات.

وبالنسبة لإسبانيا، فالتغيير يكمن في موقع المدرب، اذ تسلّم المهمة قبل أسابيع قليلة روبرت مورينو موقتاً بدلاً من لويس انريكي المتخلي عن منصبه في مارس، بسبب مرض طفلته تشانا التي توفيت الأسبوع الماضي عن تسعة أعوام.

وتحل بطلة العالم 2010 على رومانيا في بوخارست اليوم ضمن المجموعة السادسة. واستدعى مورينو للمرة الأولى الجناح الجديد لباريس سان جرمان الفرنسي بابلو سارابيا، كما ضم للمرة الأولى مدافع أتلتيك بلباو أوناي نونيز الذي كان ضمن تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس أوروبا دون 21 عاماً في يونيو الماضي.

وستُقام النسخة المقبلة من البطولة القارية بين 12 يونيو و12 يوليو في 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة الإنجليزية لندن، مباراتي نصف النهائي، إضافة إلى المباراة النهائية.