جوائز «فيفا».. لقب أفضل لاعب بين فان دايك ورونالدو وميسي

المصدر: روما - أ.ف.ب

انحصرت المنافسة في جائزة أفضل لاعب بالعالم، التي يمنحها سنوياً الاتحاد الدولي لكرة القدم بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي فيرجيل فان دايك، بحسب ما أعلن الفيفا أمس. وستمنح الجائزة في الحفل السنوي لجوائر الاتحاد، والمقرر هذا العام في مدينة ميلانو الإيطالية، في 23 سبتمبر الجاري.

ويتم اختيار الفائز من خلال عملية تصويت يشارك فيها قادة المنتخبات الوطنية ومدربوها، إضافة إلى الصحافيين والمشجعين. وكان الهولندي لاعب ليفربول الإنجليزي قد تفوق على ميسي قائد برشلونة الإسباني، ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بنيل جائزة أفضل لاعب في حفل جوائز الاتحاد الأوروبي (ويفا)، الأسبوع الماضي.

واختبر فان دايك موسماً رائعاً مع ليفربول، إذ أحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا، وأسهم في قيادته لاحتلال المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة فقط خلف مانشستر سيتي. كما اختير أفضل لاعب في الدوري المحلي لموسم 2018-2019، ليصبح أول مدافع يفوز به منذ جون تيري مع تشلسي عام 2005. كما أحرز الهولندي كأس السوبر الأوروبية مع ليفربول على حساب تشلسي بركلات الترجيح، إضافة إلى قيادته منتخب هولندا ليكون وصيف بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وستتنافس ثلاث لاعبات في لقب الأفضل، وهن الأميركيتان: ميغان رابينوي، وأليكس مورغان، اللتان توجتا بلقب مونديال فرنسا 2019 هذا الصيف، والإنجليزية لوسي برونز، لاعبة نادي ليون الفرنسي. ويتنافس حارسا المنتخب البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول)، وإيدرسون (مانشستر سيتي)، والألماني مارك أندري تير شتيغن (برشلونة) في جائزة أفضل حارس مرمى، علماً بأن أليسون نالها من الاتحاد الأوروبي. وانحصر لقب أفضل مدرب بين ثلاثة يمارسون مهنتهم في الدوري الإنجليزي، هم: الألماني يورغن كلوب (ليفربول)، والإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (توتنهام). أما جائزة أفضل مدرب لمنتخب سيدات، فيتنافس فيها مدرب إنجلترا فيل نيفيل، ومدربة الولايات المتحدة جيل إيليس، ومدربة هولندا سارينا فيغمان. وتنحصر المنافسة في فئة السيدات لحراسة المرمى بين التشيلية كريستيان أندلر (باريس سان جرمان)، والسويدية هيدفيغ ليندهال (تشلسي/‏فولفسبورغ)، والهولندية ساري فان فينندال (أرسنال/‏أتلتيكو مدريد).

أما جائزة بوشكاش التي تكافئ صاحب أجمل هدف، فانحصر التنافس فيها بين هدف ميسي في مرمى ريال بيتيس، والكولومبي خوان فرناندو كوينتيرو لاعب ريفر بلايت الأرجنتيني في مرمى راسينغ كلوب، والمجري دانيال تشوري من ديبريشن في مرمى فرنسفاروش.

وانحصرت جائزة المشجعين بين البرازيلية سيليفا غريكو، التي كانت تشرح لابنها الكفيف سير مباريات فريقه المفضل بالميراس، وأنصار منتخب هولندا في نهائيات كأس العالم للسيدات بمونديال فرنسا 2019.

حارسا البرازيل أليسون وإيدرسون يتنافسان مع

شتيغن في لقب الحارس الأفضل بالعالم.