تونس تقهر إيران في كأس العالم للسلة

المصدر: شنغهاي - أ.ف.ب

عزز المنتخب التونسي آماله ببلوغ الدور الثاني من نهائيات كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين حتى 15 سبتمبر، بفوزه على المنتخب الإيراني 79-67 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وكان بطل إفريقيا عام 2017 سقط في المباراة الأولى أمام المنتخب الاسباني، حامل اللقب عام 2006، وألحق بإيران الهزيمة الثانية بعد أن سقطت أمام بورتو ريكو في الجولة الأولى.

وكان صلاح مجري، اللاعب السابق في صفوف دالاس مافركيس في الدوري الأميركي للمحترفين «ان بي إيه»، أفضل مسجل في اللقاء برصيد 22 نقطة، إضافة لـ15 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة.

وسجل كل من اللاعبين الأميركي الأصل مايكل رول ومكرم بن رمضان 16 نقطة، إضافة إلى خمس تمريرات حاسمة، ليساهما في الفوز على بطل آسيا ثلاث مرات أعوام 2007 و2009 و2017.

وتلتقي تونس في الجولة الثالثة بمنتخب بورتو ريكو الأربعاء، وستحاول بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها خلال مشاركتها الثانية بعد خروجها من الدور الأول في مونديال 2010 في تركيا.