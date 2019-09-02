«ليكيب»: نيمار يتخلى عن فكرة الرحيل إلى برشلونة

المصدر: باريس - أ.ف.ب

ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن النجم البرازيلي نيمار تخلى عن فكرة انتقاله الى برشلونة الاسباني، وسيخوض الموسم الحالي مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي.

وكتبت «ليكيب» في موقعها الالكتروني «أبلغ المقربون من مهاجم باريس سان جرمان الناديين قراره بإنهاء الموسم الحالي مع باريس».

كما أشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية إلى أن محيط نيمار أقر بانتهاء مفاوضات العودة إلى ناديه السابق.

وكان المدير الرياضي لسان جرمان، البرازيلي ليوناردو، أكد عدم توصل الطرفين الى اتفاق حتى الآن بشأن أغلى لاعب في العالم، وعدم وجود اجتماع مقرر بينهما في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، قبل إقفال باب الانتقالات الأوروبية اليوم.

وجدد ليوناردو تأكيد الموقف ذي الجانبين لفريق العاصمة: الاستعداد من جهة للتخلي عن اللاعب الذي كلف خزينة النادي 222 مليون يورو في صيف عام 2017، لكن مع الاشتراط من جهة أخرى أن تتم تلبية الشروط المالية، وتوفير البدائل على صعيد اللاعبين لتعويض رحيل المهاجم الدولي.

وشكّل نيمار محور تقارير صحافية متعددة هذا الصيف عن رغبته في الرحيل، وسط حديث عن اهتمام بخدماته من قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد. وفي الأيام الماضية، أصبح برشلونة وحيداً في السباق لاستعادة اللاعب الذي دافع عن ألوانه لنحو أربعة أعوام.

ويشارك نيمار في التمارين مع فريقه من دون أن يخوض معه أي مباراة بعد هذا الموسم، في ظل رغبته غير الخافية بالعودة الى النادي الكاتالوني الذي دافع عن ألوانه منذ 2013 قادماً من سانتوس.

نيمار يشارك مع سان جرمان في التمارين دون أن يخوض معه أي مباراة بعد هذا الموسم.