سياراتا فيراري تنطلقان أولاً في «جائزة بلجيكا»

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

حقق سائق فيراري، شارل لوكلير، أسرع زمن، أمس، في التجارب الرسمية لجائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الـ13 من بطولة العالم للفورمولا1، لينطلق، اليوم، من المركز الأول أمام زميله الألماني سيباستيان فيتل. وتقدم سائق إمارة موناكو زميله بطل العالم أربع مرات بفارق 748 بالألف من الثانية، في حصة خيمت عليها درجة الحرارة المرتفعة. وهذه المرة الثالثة التي ينطلق السائق الشاب من المركز الأولى، والثنائية الأولى لفيراري على الخط الأول منذ جائزة البحرين الكبرى، والـ63 للفريق الأحمر في تاريخ مشاركاته في بطولة العالم، بفارق انطلاقة وحيدة عن مرسيدس.