الجزائري أوناس معاراً من نابولي إلى نيس

المصدر: باريس - د.ب.أ

انتقل لاعب الوسط الدولي الجزائري آدم أوناس، من نابولي الإيطالي الى نيس الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار التعاقد معه نهائياً، وذلك بحسب ما أعلن الأخير أمس.

وأصبح أوناس، البالغ من العمر 22 عاماً والذي بدأ مشواره الاحترافي في فرنسا مع بوردو قبل الانتقال الى نابولي عام 2017، التعاقد الثالث لنيس منذ أن أعلِنَ الإثنين عن استحواذ مجموعة «إينيوس» البريطانية التي يترأسها رجل الأعمال الثري جيم راتكليف، على النادي الفرنسي. ويعد أوناس الذي توج هذا الصيف مع منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية، ثالث لاعب يضمه نيس في الساعات الـ24 الأخيرة بعد المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ من أياكس الهولندي، ولاعب الوسط الهجومي أليكسيس كلود-موريس من فريق الدرجة الثانية الفرنسية لوريان.