إصابة موراتا في الركبة

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

يعاني المهاجم الدولي الإسباني، ألفارو موراتا، التواء في مفاصل ركبته، بحسب ما أعلن فريقه أتلتيكو مدريد، وسيغيب على الأرجح عن المباريات المقبلة في «الليغا» وعن منتخب إسبانيا، مطلع سبتمبر المقبل.

وأصيب موراتا، أول من أمس، في التمارين، ويعاني التواء في «مرحلة معتدلة»، بحسب ما أوضح فريق العاصمة، الذي حقق انتصارين من مباراتين في الدوري المحلي.

وسيغيب لاعب تشلسي الانجليزي ويوفنتوس الإيطالي وريال مدريد السابق، عن مواجهة ايبار ضمن المرحلة الثالثة، غداً، ومواجهتي المنتخب ضد رومانيا وجزر فارو في تصفيات كأس أوروبا 2020 في الخامس والثامن من سبتمبر.

ووصل موراتا (26 عاماً) إلى أتلتيكو، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة من تشلسي، وسينتقل بشكل نهائي بعد انتهاء موسم 2019-2020.

وكان موراتا أهدى «كولتشونيروس» الفوز في المباراة الأولى ضد خيتافي (1-صفر)، بتسجيله هدف المباراة الوحيد.