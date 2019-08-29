"مارسيلو المصري" يرد بقوة على مدرب الفراعنة "المقال"!

المصدر: محمد الحتو - دبي

رد نجم الزمالك عبدالله جمعة على الجهاز الفني "المقال" للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أغيري، بتقديم عرض مبهر مسجلا هدف الفوز والتأهل لفريقه على حساب المقاصة في ربع نهائي كأس مصر ليلة أمس.

وأحرج جمعة أفراد الطاقم الفني السابق للمنتخب الذي لم يستدعيه لصفوف "الفراعنة" خلال كأس أمم أفريقيا التي ودعها المصريون مبكراً وسط غضب جماهيري عارم تبعه إقالة جماعية لأغيري وأعوانه وكذلك استقالة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأثبت جمعة أنه ورقة لا يمكن تهميشها في خيارات أي مدرب قياسا بقدراته الفنية العالية بمركز الظهير الأيسر، وبرز الأربعاء بشكل لافت وخطف الأضواء بتسديدة صاروخية عانقت شباك حارس المقاصة أحمد عادل.

وكان المدرب السابق للمنتخب المصري أغيري قد فاجأ الشارع الرياضي المصري لاستبعاده عبدالله جمعة وكذلك الظهير الايمن للأهلي محمد هاني وثبت خطأه الفادح لاحقا إذ كان المنتخب في أمس الحاجة لجمعة تحديدا لكونه يتمتع بمواصفات خاصة جعلت الجماهير تصفه بظهير ريال مدريد المخضرم مارسيلو لاسيما أن هناك وجه شبه كبير في هيئة كلا اللاعبين وحتى "تسريحة الشعر".

يذكر أن الزمالك سيلتقي مع الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي لكأس مصر الذي ودعه غريمه الأهلي على يد بيراميدز.