عودة نيمار إلى برشلونة.. "تفاصيل ليلة الثلاثاء الحاسمة"

المصدر: مدريد-أ.ف.ب

كشف المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني خافيير بورداس بأن ناديه اقترب من استعادة خدمات النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي بعد مفاوضات بين الجانبين ليلة الثلاثاء.

وقال بورداس للصحافيين بعيد عودته من باريس حيث اجتمع بمسؤولي نادي العاصمة الفرنسية "لا اتفاق حتى الآن. لا زلنا نفاوض لكننا نعتقد بأننا ندنو (من اتمام الصفقة)".

وعندما سئل ما اذا كانت المحادثات تتمحور حول المبلغ المالي اكتفى بالقول "نعم، بكل تأكيد". وبحسب صحيفة "لو باريزيان" فان برشلونة عرض مبلغا مقداره 170 مليون على ان يتم تسديده على دفعتين وربما يتضمن لاعبا او لاعبين ينتقلان في الاتجاه المعاكس.

وكان النادي الكاتالوني أوفد لاعبه السابق الفرنسي إريك ابيدال، أوسكار غراو الرئيس التنفيذي وبورداس الى باريس الثلاثاء للتفاوض حول عودة نيمار الى صفوف الفريق الكاتالوني الذي تركه صيف عام 2017 مقابل صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو. كما حضر اللقاء ايضا مدير اعمال نيمار بيني زاهافي، اما من الجانب الباريسي فتواجد المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو والمدير العام جان كلود بلان.

واشارت تقارير بان نيمار ابلغ ليوناردو الاثنين بانه يريد الانتقال الى برشلونة وليس الى أي نادٍ آخر.

وذكرت صحيفة "سبورت" الاسبانية الى ان اجتماع الثلاثاء سيكون "حاسما" بين ادارة الناديين "بعد فشل التوصل الى اتفاق في الاجتماع الاول" منتصف الشهر الحالي.

أضافت الصحيفة "يكمن الهدف في التوقيع مع نيمار قبل 2 سبتمبر" موعد اقفال باب الانتقالات. تابعت "سيقدم برشلونة عرضا بقيمة 170 مليون يورو"، مشيرة الى ان الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة الحالي، قد يكون ضمن صفقة الانتقال.

وذكرت قناة "لاسيكستا" الاسبانية ان نيمار المطارد من برشلونة وريال مدريد الاسبانيين ويوفنتوس الايطالي، سيتخلى عنه سان جرمان على سبيل الاعارة مع خيار اجباري بشرائه مقابل 170 مليون يورو، او بيعه ضمن صفقة تضم لاعبين على غرار ديمبيلي الرافض الرحيل من ملعب كامب نو.

وكان المدرب الألماني توماس توخل أحال الى إدارة نادي باريس سان جرمان، سائليه بشأن ما اذا كان نيمار سيكون ضمن التشكيلة التي فازت الأحد على تولوز في الدوري المحلي "يمكنه أن يلعب في حال كان الوضع بينه وبين النادي واضحا".

وشدد ان نيمار المرتبط بعقد مع بطل فرنسا حتى 2022 "جاهز للعب"، لكن القرار النهائي بشأن ذلك يعود الى المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو العائد الى الادارة الرياضية للنادي بعد غياب ستة اعوام "ربما يجدر بكم أن تتحدثوا مع ليوناردو بهذا الشأن".