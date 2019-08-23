يوفنتوس محروم من ساري في انطلاق الدوري الإيطالي

المصدر: روما - أ.ف.ب

يستهل يوفنتوس غدا حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم مع مدرب جديد هو المخضرم ماوريتسيو ساري الذي سيحاول إبقاء «السيدة العجوز» على عرشها للموسم التاسع توالياً. ويخوض يوفنتوس مباراته الاولى على أرض بارما، لكن من دون ساري على الأرجح المصاب بالتهاب رئوي.

وعاد ساري (60 عاماً) إلى إيطاليا بعد موسم عاصف مع تشلسي الإنجليزي، فرغم الانتقادات النارية التي تعرض لها في موسمه الأول مع فريق غرب لندن فإنه منحه لقب المسابقة الأوروبية الرديفة «يوروبا ليغ» على حساب مواطنه أرسنال.

وسيحلّ المدخن الشره والذي قاد الغريم المحلي نابولي سابقاً الى منافسة يوفنتوس في اللقب، بدلاً من ماسيميليانو أليغري الذي وضع فريق مدينة تورينو على قمة «سيري أ» في المواسم الخمسة الأخيرة. وبعد التخلي عن قميصه التاريخي المقلّم بالأبيض والاسود، يبحث يوفنتوس عن تغييرات في أسلوبه وخططه، فرغم نجاحه الكبير في السنوات الماضية، فإن أليغري انتُقد دوماً لأسلوبه الدفاعي المتحفظ. وأنفق يوفنتوس الكثير، مانحاً ساري تشكيلة صلبة تحاول إحراز لقب الدوري للمرة السادسة والثلاثين، ولقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1996.

وسيكون أفضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يصر ساري على أنه «سيصنع الفارق»؛ نقطة الارتكاز الهجومية في موسمه الثاني بعد قدومه المدوي من ريال مدريد الإسباني، فيما يبرز القادم الجديد في خط الدفاع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت (19 عاماً)، إلى جانب المخضرمين جورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي.