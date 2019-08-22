ليبي يجعل من البرازيلي إيلكيسون سابقة في تاريخ المنتخب الصيني

المصدر: شنغهاي - أ.ف.ب

جعل المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي، من المهاجم البرازيلي إيلكيسون، سابقة في تاريخ كرة القدم الصينية، وذلك بعدما ضمه الى المنتخب الوطني، من أجل المشاركة معه في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وهذه الخطوة جعلت من البرازيلي (30 عاماً) أول لاعب من أصول غير صينية يمثل البلاد، في توجه قد يتوسع أكثر ضمن محاولات الصين للارتقاء بمستواها الكروي، لاسيما أنها اكتفت حتى الآن بمشاركة واحدة في كأس العالم عام 2002 حين خرجت من الدور بخسارتها مبارياتها الثلاث، ولم تفز بلقب كأس آسيا، رغم مشاركاتها الـ13 في البطولة القارية (حلت وصيفة مرتين عامي 1984 و2004).

وسيحمل إيلكيسون الآن اسم (أيكيسن) بحسب جواز السفر الصيني، الذي منح له تلبية لرغبات ليبي، الذي لطالما تذمر من افتقاد الصين الى لاعبين قادرين على تحقيق طموحاتها الكروية.

وفي بلد يبلغ تعداد سكانه 1.4 مليار نسمة، فشلت جميع المحاولات حتى الآن في رفد المنتخب بمواهب قادرة على رفع اسمه، حتى في ظل التعاقدات الخيالية التي أجرتها الأندية المحلية مع نجوم ومدربين عالميين، من أجل رفع مستوى اللعبة وتعزيز خبرات اللاعبين الصينيين.

ومع عودة ليبي للإشراف على المنتخب الصيني، بدأت أولى الخطوات نحو البحث عن مواهب أجنبية لتجنيسها، ووقع الخيار أولاً على نيكو يناريس المولود في إنجلترا، واستدعي الى المنتخب في يونيو.