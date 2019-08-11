مفاوضات متقدمة لرحيل نيمار من باريس

المصدر: باريس - الإمارات اليوم

أفاد مسؤول في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بأن النجم البرازيلي نيمار سيغيب عن تشكيلته في مباراة المرحلة الأولى من الموسم الجديد لدوري كرة القدم، مؤكداً وجود مفاوضات «متقدمة» لرحيله عن الفريق.

وأعلن ليوناردو، مواطن نيمار والمدير الرياضي لسان جيرمان، غياب أغلى لاعب في العالم عن تشكيلة الفريق الذي يستضيف اليوم نيم على ملعب بارك دي برانس، حيث يسعى فريق العاصمة الى لقب ثالث توالياً، بعدما توج في 2018-2019 بلقبه السادس في آخر سبع مواسم.

وأكد المسؤول وجود مفاوضات «متقدمة أكثر من ذي قبل» بشأن رحيل المهاجم الدولي عن الفريق، وسط تقارير صحافية تتحدث عن انتقاله الى إسبانيا للعودة الى فريقه السابق برشلونة، أو الانضمام لغريمه ريال مدريد.

لكن ليوناردو أكد أن النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية «ليس مستعداً حتى الآن لإعطاء موافقته» على رحيل نيمار، مشدداً على أن النادي سيعرف «التعامل مع هذه الفترة. من المهم تحديد مستقبل الجميع. إذا بقي، سيلعب. إذا رحل، سيرحل. كلما (تم تحديد أي من الوجهتين سيتم اعتمادها)، كلما كان ذلك أفضل».

ورداً على سؤال بهذا الشأن، تفادى المدرب الألماني للفريق توماس توخيل التطرق الى رحيل نيمار من عدمه، رابطاً غيابه عن مباراة اليوم بالجاهزية البدنية. وأوضح «نيمار لم ينهِ الحصة التدريبية أمس، وليس ممكناً أن يشارك في مباراة اليوم». وتابع «هو في مرحلة التمرين الفردي، ومصاب بعض الشيء. تعرض لضربة أول من أمس، وأخرى (أمس). لم يخض أسبوعاً كاملاً مع الفريق لذلك ليس قادراً على اللعب معنا».

وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً الى صفوف سان جيرمان في صيف 2017 لقاء 222 مليون يورو كانت قيمة البند الجزائي لفسخ تعاقده مع النادي الكاتالوني، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في العالم.

لكن اللاعب لم يخفِ هذا الصيف رغبته في الرحيل بعد موسمين مع سان جيرمان شابتهما الإصابات التي أبعدته لفترة طويلة في كل من العامين.

وأفردت صحف إسبانية الجمعة حيزاً واسعاً من صفحاتها للحديث عن «مزاد» بين قطبي الكرة المحلية، أي ريال وبرشلونة، للتعاقد مع البرازيلي.

وكتبت صحيفة «ماركا» المدريدية أن «نيمار في الأفق»، وأن النادي الملكي الذي يشرف عليه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بات مقتنعاً بأنه لم يعد قادراً على التعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأن نيمار «عاد إلى الواجهة» قبل الانطلاقة المقررة للدوري الإسباني في نهاية الأسبوع المقبل.

كما أوردت صحيفة «أس» المدريدية، وصحف كاتالونية أبرزها «سبورت»، تقارير أمس، عن صفقة نيمار المحتملة وتنافس الناديين بشأنها، بينما أشارت «موندو ديبورتيفو» إلى أن «الأولوية» بالنسبة إلى نيمار هي العودة إلى برشلونة.