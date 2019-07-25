الإصابة تهدّد موسم إسينسيو مع ريال مدريد

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، أمس، تعرّض جناحه الدولي ماركو إسينسيو لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، سيضطره لإجراء عملية جراحية من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ونشر ريال مدريد بياناً جاء فيه «سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة»، من دون أن يحدد مدة غياب إسينسيو، غير أن وسائل إعلام إسبانية قدّرتها ما بين 6 - 8 أشهر.

وكان إسينسيو (23 عاماً) أصيب، أول من أمس، أمام أرسنال الانجليزي، وصيف مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المنصرم، بعد دقائق معدودة على تسجيله هدف التعادل لريال في المباراة التي فاز بها فريقه بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في لاندوفر الأميركية (ولاية ماريلاند) ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.

وأصيب إسينسيو في الدقيقة 65 بعدما دخل بديلاً، وتم إخراجه من الملعب على الحمالة.

وخلطت إصابة اللاعب الدولي الاسباني أوراق نادي العاصمة الذي حل ثالثاً في الدوري، الموسم المنصرم، إذ من الممكن أن يعدل عن قراره بيع داني سيباليس الى أرسنال والابقاء عليه، مع رغبته بالتخلي عن خدمات جناحه الويلزي غاريث بيل.