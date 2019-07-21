الجزائري آدام أوناس على أعتاب الدوري الإسباني

المصدر: جوني جبور- دبي

كشفت صحيفة "آل ديسماركي" عن اقتراب نجم المنتخب الجزائري آدام أوناس والمتوج الجمعة الماضي مع محاربي الصحراء بلقب كأس الأمم الإفريقية، من الانتقال إلى نادي إشبيلية الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة، أن المدير الرياضي لنادي إشبيلية، بانتظار الضوء الأخضر من نادي نابولي فقط لإعلان صفقة انتقال أوناس إلى أشبيلية، خصوصاً أن النادي الإيطالي الذي يلعب له النجم الجزائري حالياً لا يمانع في بيع اللاعب.

ولفتت الصحيفة إلى أن تطلعات الجزائري أوناس في بحثه عن المشاركة في المباريات بشكل أكبر بهدف إبراز قدراته، إذ أنه لم يكن لاعب أساسياً مع ناديه الإيطالي خلال موسم 2018-2019، بعد أن اقتصرت مشاركاته على 26 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها أربعة أهداف فقط، وهو ما زاد رغبته في الانتقال إلى الدوري الإسباني.

والجدير ذكره، يدخل نادي إشبيلية الإسباني في منافسة مباشرة مع ثلاثة من أندية الدوري الفرنسي، ممثلة بأولمبيك، ومارسيليا، ونيس، وذلك للفوز بخدمات الجزائري آدم أوناس، كما أن أندية إيطالية أخرى بحجم أتلانتا وبارما خاطبت نادي نابولي بهدف التعاقد مع نجم محاربي الصحراء.