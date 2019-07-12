رئيس نابولي: رودريجيز يريد الانتقال إلينا

المصدر: روما - د.ب.أ

أوضح رئيس نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، أوريلو دي لاورينتيس، أن «خامس رودريجيز يريد الانتقال إلى النادي، لكن طلبات ريال مدريد المالية مبالغ فيها».

وأشارت تقارير صحافية إلى أن نابولي في مفاوضات متقدمة مع اللاعب، لكن أتلتيكو مدريد لم يفقد آماله في الحصول على خدمات اللاعب.

وقيل أن رودريجيز يريد الانتقال إلى نابولي في صفقة يديرها كارلو أنشيلوتي، الذي درّب اللاعب في ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

ونقلت صحيفة «آس» الإسبانية تصريحات لاورينتيس لصحيفة «كوريرو ديلو سبورت» الإيطالية، حيث يقول فيها: «إن رودريجيز من أكثر اللاعبين جذباً لوسائل الإعلام، بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إنه يريد الانتقال إلينا، لكن ريال مدريد يطلب مبالغ كبيرة».

وأضاف: «مهاجم بلنسية رودريجو مورينو، إنه يحبنا كثيراً، لكنه يرفض الرحيل عن إسبانيا».

وعاد رودريجيز لريال مدريد بعد انتهاء إعارته مع بايرن ميونيخ الألماني، التي استمرت موسمين.