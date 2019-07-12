نجم المباراة: كان بإمكاننا الفوز بعدد أوفر من الأهداف

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعرب لاعب منتخب السنغال وصاحب جائرة أفضل لاعب في مباراة السنغال وبنين إدريسا غاي، عن سعادته بالفوز والتأهل إلى قبل نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً في مصر.

وقال غاي في تصريحات صحافية، عقب المباراة التي جرت أول من أمس، إن ما يزيد من سعادته هو تأهل فريقه إلى المربع الذهبي، خصوصاً أن هذا لم يحدث مع السنغال منذ فترة طويلة.

وأضاف اللاعب الذي سجل هدف منتخب (أسود التيرانغا) الوحيد في المباراة أن فريقه نجح في استغلال ثغرة في منتخب بنين، مضيفاً أنه كان بإمكانهم إحراز أكثر من هدف بعد أن تأخر هدف الفوز إلى الشوط الثاني. وأكد جاي أنه وزملاؤه نفذوا تعليمات أليو سيسيه المدير الفني بشكل جيد، مقدماً التهنئة لزملائه لهذا الانتصار الغالي.

ويحلم منتخب السنغال بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، حيث يتمثل أفضل إنجاز له في التأهل للمباراة النهائية لنسخة المسابقة التي جرت بمالي عام 2002، والتي خسرها أمام منتخب الكاميرون بركلات الترجيح.