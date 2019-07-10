سويلم: أعضاء اتحاد الكرة المصري لن يتراجعوا عن استقالتهم

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة المصري، ثروت سويلم، أنه لابد من استكمال مسيرة النجاح في تنظيم كأس الأمم الإفريقية، ليتم إظهار مصر أمام العالم بالشكل الذي يليق بها.

وقال سويلم: «إن وجود الجماهير في البطولة رسالة إلى العالم كله أن مصر دولة الأمن والأمان، وسننظم كأس الأمم الإفريقية للشباب».

وأضاف أن «أعضاء الاتحاد الذين تقدموا باستقالاتهم لن يتراجعوا عنها، بل إنه طلب من أعضاء البرلمان المصري تقديم طلبات الإحاطة لأن الحساب مطلوب».

وأوضح أن «مجدي عبدالغني هو آخر من تقدم باستقالته»، مطالباً كل من يملك دليل على وجود فساد في الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن يتقدم به إلى الجهات المعنية.

وتابع: «هناك مستندات رسمية لإعداد التذاكر التي حصل عليها أعضاء اتحاد الكرة المصري».

وأضاف أن «نيابة الأموال العامة المصرية ستحقق في تجاوزات ومخالفات كأس العالم في روسيا عقب أمم إفريقيا»، منوّها بأنه من حق الشعب المصري أن يعرف كل ما يجري، وسيأتي الوقت المناسب لإظهار كل الحقائق.

وتابع: «الجهات الرقابية تحقق منذ 15 يوماً في ما حدث في مونديال روسيا، وهل تم توزيع التذاكر على أعضاء اتحاد الكرة، وخروج المنتخب بهذه الطريقة من المونديال».