«أخطاء كارثية».. استقالة أبوريدة وإقالة أغيري

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

حفلت الصحف المصرية، أمس، بالتعليقات الناقدة بحدة للإقصاء المبكر لمنتخبها من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم المقامة على أرضه، متحدثة عن خيبة أمل ملايين المشجعين و«أخطاء كارثية» أدت الى السقوط المدوي.

وتلقى محمد صلاح وزملاؤه في منتخب الفراعنة خسارة مفاجئة أمام جنوب إفريقيا أول من أمس، بهدف وحيد سجله «الضيوف» في الدقيقة 85 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، أمام زهاء 75 ألف متفرج.

وأدت الخسارة الى استقالة رئيس الاتحاد هاني أبوريدة، وإقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب وعلى رأسه المدرب المكسيكي خافيير أغيري.

وعنونت صحيفة «الأخبار»: «منتخبنا يخذل الملايين ويودع أمم إفريقيا».

وانتقدت الصحيفة أغيري وخياراته التكتيكية التي كانت محط أسئلة حادة من الصحافيين المصريين في المؤتمر الصحافي الذي عقده مباشرة بعد المباراة، في مقابل تأكيد المدرب - قبل إعلان إقالته - تحمله المسؤولية ورضاه عن أداء اللاعبين الذين اختارهم للدفاع عن ألوان المنتخب.

وكان الفراعنة من أبرز المرشحين للقب، لاسيما أنهم يستضيفون البطولة على أرضهم للمرة الخامسة (توجوا باللقب ثلاث مرات في الاستضافات الأربع السابقة)، ويحملون الرقم القياسي في عدد ألقابها (7).

ورأت صحيفة «الأهرام» الحكومية أن ما حصل كان «واحدة من أكبر مفاجآت الكان (بطولة أمم إفريقيا) 2019»، وأن كرة القدم المصرية دفعت «نتيجة أخطاء الجهاز الفني التي بدأت من اختياراته لقائمة المنتخب ودخوله البطولة بلاعبين دون المستوى الدولي».

واعتبرت الصحيفة أن أغيري الذي تولى مهامه خلفاً للأرجنتيني هكتور كوبر بعد عدم تجديد عقد الأخير إثر المشاركة في نهائيات مونديال 2018 هو «المسؤول الأول عن الخروج المهين».

من جهتها، تحسرت صحيفة «الوطن» على «تبخر الحلم» بعد «أخطاء كارثية» من المدرب المكسيكي، وإهدار اللاعبين فرصاً أتيحت لهم في مباراة أول من أمس للتسجيل في مرمى جنوب إفريقيا التي أنهت دور المجموعات بفوز واحد وخسارتين، وحلت ثالثة في المجموعة الرابعة.