مدير منتخب مصر ينفي إشراف أحد المطاعم الشهيرة على طعام الفراعنة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نفى مدير المنتخب المصري لكرة القدم، إيهاب لهيطة، صحة التقارير التي ذكرت أنه تم اختيار أحد المطاعم المصرية الشعبية الشهيرة على أغذية المنتخب المصري خلال بطولة كأس أمم أفريقيا بمصر.

ويأتي نفي مدير المنتخب المصري لكرة القدم، بعدما ذكرت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، اختارت الشيف المصري الشهير، ناصر البرنس، ليكون مسؤول الأغذية في معسكر المنتخب الوطني خلال البطولة خاصة بعد ظهور صور للشيف المصري مع مدير البطولة محمد فضل، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مجدي عبد الغني.

ويعد مطعم "البرنس" الواقع بمنطقة إمبابة في العاصمة القاهرة، من أشهر المطاعم المصرية الشعبية، التي تميزت بأطباق يعدها الشيف ناصر، وتأهل المنتخب المصري لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بالفوز على الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد خلال المباراة، التي جمعتهما، يوم الأربعاء، بستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وضمن منتخب مصر التواجد في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية بالمجموعة الأولى، لم يستقبل خلالها أي هدف.