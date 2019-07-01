بالصور.. الحصاد الإفريقي: صدارة مصرية كاملة ومفاجأة من مدغشقر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أنهت المجموعتين الأولى والثانية الأدوار التهميدية ودور المجموعات دون مفاجأت واضحة بعدما تصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وبنتائج نموذجية بالفوز في ثلاثة مباريات وإحراز 5 أهداف وعدم تلقي أي هدف في المباريات الثلاثة، بينما شهد المجموعة الثانية خسارة غير متوقعة لمنتخب نيجيريا ليفقد صدارة المجموعة الثانية لصالح منتخب مدغشقر.

الخسارة المفاجئة

فجرت مدغشقر التي تشارك لأول مرة في كأس الأمم الافريقية المفاجأة وتغلبت 2-صفر على نيجيريا لتتصدر المجموعة الثانية وتبلغ دور الـ16 في البطولة اليوم الأحد، ورفعت مدغشقر رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة متفوقة بفارق نقطة واحدة عن نيجيريا، المتوجة باللقب ثلاث مرات، بينما حلت غينيا في المركز الثالث بأربع نقاط بعد فوزها بالنتيجة ذاتها على بوروندي التي تشارك لأول مرة في البطولة أيضا، وودعت بوروندي البطولة بعد تلقيها الخسارة الثالثة على التوالي بينما تملك غينيا فرصة التأهل لدور الستة عشر بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

مصر تحقق الأهم وتبحث عن الذات

حقق المنتخب المصري فوزاً ثالثاً هاماً في بطولة الأمم الإفريقية على منتخب كونغو والذي كان الأفضل في المباراة فنياً وأكثر وصولاً إلى مرمى المنتخب المصري، إلا أن خبرة لاعبي مصر حسمت المواجهة بفضل تألق محمد صلاح والمدافع أحمد المحمدي، 9 نقاط حسمت المباراة والنتيجة والصدارة ولكنها لم تطمئن الجمهور المصري حتى الأن الذي يبحث عن تطور الأداء قبل المواجهات الحاسمة ولكن المنتخب المصري يحقق الأهم فقط حتى الأن وهو نقاط المباراة، ورغم الخسارة إلا أن منتخب أوغندا أحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط مستغلاً تعثر منتخب زيمبابوي الذي خسر برباعية أمام منتخب الكونغو الذي جاء في المركز الثالث بينما يودع منتخب زيمبابوي البطولة، برصيد نقطة واحدة.

الشناوي الأفضل

قدم حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي، مباراة هي الأفضل له هذه البطولة بعدما تصدى لأكثر من هدمة خطرة وقام بالتغطية على أخطاء الدفاع الكارثية في المباراة إلا أنه كان عند حسن الظن ونجح في الحفاظ على شباكه خاليه من الأهداف.