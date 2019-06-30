بوروندي تحلم بفوز تاريخي على غينيا

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

يتمسك منتخب بوروندي ببصيص الأمل في صناعة تاريخ جديد له في كأس إفريقيا، وتحقيق الفوز، اليوم، في ختام الدور الأول عن المجموعة الثانية أمام غينيا، رغم صعوبة المهمة، بعد الخسارة من نيجيريا ومدغشقر.

ويريد منتخب بوروندي في أسوأ الأحوال الحصول على نقطة التعادل، وتجنب مرارة الهزيمة الثالثة على التوالي. وحتى مع فوز بوروندي المستبعد، فإن تأهله متوقف على نتائج الآخرين، سواء في مجموعته أو المجموعات الأخرى، حتى يحصل على فرصة التأهل كواحد من أفضل أربع ثوالث. لكن في المقابل يريد المنتخب الغيني رفع رصيده إلى أربع نقاط حتى يضمن التأهل رسمياً على الأقل من بوابة المركز الثالث.

يذكر أن نيجيريا حسمت التأهل عن هذه المجموعة بعد الفوز على بوروندي وغينيا، ويتبقى التأهل محصوراً بشكل كبير بين غينيا ومدغشقر وبدرجة أقل بوروندي.