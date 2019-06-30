ضربة موجعة لساحل العاج بعد إصابة القائد أورييه

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

تلقى منتخب ساحل العاج ضربة موجعة بإصابة قائده ونجمه سيرج أورييه، خلال مباراة المغرب، التي خسرها «الأفيال» بهدف لصفر، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، أول من أمس. وأبدى أورييه خشيته من أن تكون بطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم قد (انتهت) بالنسبة إليه، بعد خروجه مصاباً في الشوط الثاني. وقال أورييه: «بالنسبة إليّ، أعتقد أن الأمر انتهى. شعرت بطقطقة أو بتمزق. سنجري الفحوص، وسنرى. الأمر ليس جيداً جداً». وفي حين لم يحدد أورييه منطقة الإصابة، بدا أثناء خروجه من المباراة التي أقيمت على استاد السلام في القاهرة، وهو يمسك بأعلى الفخذ. وجاءت إصابة أورييه مربكة للمدرب كامار، كونه كان يستعد للدفع بالنجم ويلفرد زاها، لكنه تراجع وأدخل مدافعاً بديلاً بعد إصابة أورييه».