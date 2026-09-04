إيرادات هوليوود تتعافى وتعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا

تختتم هوليوود أفضل صيف منذ جائحة فيروس كورونا مع نجاح مزيج ​متنوع من الأفلام الضخمة والأجزاء والأفلام الأصلية في جذب ‌عشاق السينما للعودة إلى دور العرض.

وقالت شركة رينتراك لقياس السوق إن إيرادات شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا بلغت 4.6 مليار دولار منذ أول ​عطلة نهاية أسبوع في مايو أيار وحتى 30 أغسطس.

وزادت مبيعات التذاكر 26 بالمئة مقارنة بالصيف الماضي بفضل أفلام ناجحة، مثل (سبايدرمان: براند نيو داي) من إنتاج سوني بيكتشرز، ​و(ذا أوديسي) من إنتاج يونيفرسال، و(توي ستوري 5) من إنتاج ​بيكسار.

ويقدر محللون أن إجمالي إيرادات شباك التذاكر لعام 2026 قد يتجاوز 10 مليارات دولار.

ومن المستبعد أن تتجاوز إيرادات موسم الصيف، الذي ينتهي رسميا في عيد ​العمال الذي يوافق هناك السابع من سبتمبر، أعلى رقم ​على الإطلاق، عند التعديل على أساس احتساب أثر التضخم، والذي بلغ 6.8 ‌مليار دولار في 2013 عندما جذبت أفلام ضخمة مثل (آيرون مان 3) و(ديسبيكابل مي 2) انتباه عشاق السينما.

لكن يبدو أن مجمعات السينما المحلية قدمت هذا الصيف شيئا يناسب أذواق الجميع، فقد جذب اثنان من أفلام ​الرعب، وهما (باك روومز) ​و(أوبسيشن) عددا غير ⁠مسبوق من محبي السينما من جيل زد.

وأعادت أفلام (مايكل) و(ذا ديفل ويرز برادا 2) و(سكاري موفي) النساء ​إلى دور السينما بأعداد كبيرة، بينما وجد الرجال ​أنفسهم ⁠في صراعات بيتر باركر مع العزلة في فيلم (سبايدرمان).

وقال جيم أور رئيس قسم توزيع الأفلام داخل أميركا في شركة يونيفرسال بيكتشرز "نرى فعليا كل فئة عمرية، ​وكل شريحة سكانية في دور السينما.. يبدو أن ​صناعة السينما استعادت توازنها بعد ما نجم عن الجائحة من اضطرابات وعقب الإضرابات ​التي نظمها كتاب وممثلون في 2023".