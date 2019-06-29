موريتانيا تريد تعويض خيبة البداية أمام أنغولا

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

يسعى المنتخب الموريتاني اليوم إلى تعويض بدايته المخيبة بعد الخسارة، بالأربعة من منتخب مالي في أول مباراة له في كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في مصر، حين خسر 4-1. وتأمل موريتانيا أن تترك انطباعاً جيداً، خصوصاً أنها مشاركتها الأولى في النهائيات الإفريقية، لكن مواجهة أنغولا لن تكون سهلة خاصة في ظل تطور مستوى الأخير وانتزاعه نقطة التعادل بصعوبة أمام المنتخب التونسي.

وتقام المباراة على ملعب استاد السويس الجديد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.

وكاد أنغولا يخسر في بداية مشواره عندما تقدم عليه المنتخب التونسي خلال الشوط الأول من مباراتهما في الجولة الأولى مساء الاثنين، لكنه واصل محاولاته حتى أدرك التعادل 1/‏‏1 في الدقيقة 73 من المباراة التي احتضنها استاد السويس. وعلى الجانب الآخر، يتطلع منتخب موريتانيا إلى استعادة توازنه بعد الهزيمة الثقيلة في أول مباراة له بنهائيات البطولة الإفريقية، ولا شك في أنه يتطلع إلى استعادة الحماس الذي ظهر به في بداية مباراة الجولة الأولى قبل أن يفرض منتخب مالي هيمنته.