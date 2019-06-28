اتحاد الكرة المصري يعفو عن عمرو وردة

المصدر: محمد أبو إسماعيل -دبي

أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة تخفيض عقوبة إيقاف عمرو وردة واستبعاده من معسكر الفراعنة لتستمر حتى نهاية الدور الأول فقط، وكان اتحاد الكرة كان قد أعلن سابقا استبعاد اللاعب نهائيا ودون رجعة من معسكر مصر في بطولة أمم إفريقيا بعد أزمة تسبب فيها وردة على مواقع التواصل الاجتماعي وواجه فيها اتهامات بالتحرش، قبل أن يدافع عنه بعض اللاعبين معتبرين ما حدث "حرية شخصية".

وقرر اتحاد الكرة واليوم الجمعة تخفيض العقوبة لتصبح حتى الدور الأول فقط، وذكر موقع "فيلجول المصري" أن تم عقد جلسة ودية حضرها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور أبو ريدة، حيث حث الوزير لاعبي مصر على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا.

وأضاف بيان اتحاد الكرة والذي نشر على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري: "وقد أثنى المهندس هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه و التزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم في هذا الشأن"، وأشار البيان لقرار الاتحاد "حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط".

وأكد أبو ريدة للاعبين على مطلبه ومطلب الجميع منهم أن يستمر هذا التكاتف بينهم وينعكس على أدائهم في الملعب لإسعاد جماهيرهم وشعب مصر، بذلك يغيب عمرو وردة عن منتخب مصر في اللقاء الأخير بدور المجموعات أمام أوغندا، قبل أن يعود للفريق بداية من ثمن نهائي البطولة.