أتلتيكو يجعل جواو فيليكس أغلى لاعب برتغالي في التاريخ

المصدر: بورتو - أ.ف.ب

قدم أتلتيكو مدريد وصيف الدوري الإسباني في كرة القدم عرضاً رسمياً بقيمة 126 مليون يورو، لضم مهاجم بنفيكا البرتغالي الواعد جواو فيليكس (19 عاماً)، بحسب ما أعلن أول من أمس النادي البرتغالي، مضيفاً أنه سيدرس الاقتراح.

وتخطى العرض البند الجزائي البالغ 120 مليون يورو لتحرير اللاعب في صفقة سيتم تسديدها على أقساط، بحسب ما أوضح بنفيكا في بيانه. وكانت الصحف المحلية توقعت في الأسبوع الأخير انتقال فيليكس إلى كولتشونيروس مقابل 120 مليون يورو في عقد لخمس سنوات، وراتب سنوي يبلغ ستة ملايين يورو، ليصبح بين أغلى خمسة لاعبين في تاريخ اللعبة، وأغلى لاعب برتغالي في التاريخ متخطياً الاسطورة كريستيانو رونالدو المنتقل بـ105 ملايين يورو من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويحمل الرقم القياسي البرازيلي نيمار مع 222 مليون يورو من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي قبل سنتين يليه الفرنسي كيليان مبابي (180)، البرازيلي فيليب كوتينيو (120 زائد 40 كإضافات) والفرنسي عثمان ديمبيلي (105 زائد 40 كإضافات). وقرر أتلتيكو ضم فيليكس لتعويض رحيل هدافه الفرنسي أنطوان غريزمان صاحب 133 هدفاً في خمسة مواسم، الذي أكد رحيله عن صفوف الفريق، ويرجح انتقاله إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو وراتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وعرف فيليكس صعوداً قوياً منذ بداياته الاحترافية مع بنفيكا خلال الموسم المنصرم. سجل 20 هدفاً في 43 مباراة في مختلف المسابقات، وأسهم في إحراز بلاده لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية ولقب الدوري المحلي مع بنفيكا.

- عرض أتلتيكو رسمياً 126 مليون يورو للتعاقد

مع جواو فيليكس (19 عاماً) من بنفيكا.