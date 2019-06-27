حارس برشلونة الجديد يوقّع على شرط جزائي بـ 200 مليون يورو

المصدر: برشلونة- رويترز

قال برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم، إنه توصل لاتفاق للتعاقد مع الحارس البرازيلي نوربرتو مورارا نيتو من بلنسية مقابل 26 مليون يورو (29.55 مليون دولار).

وسيوقع نيتو على عقد لمدة أربع سنوات مع برشلونة ليستمر في صفوفه حتى نهاية موسم 2022-2023 وسيعوض رحيل الحارس الهولندي يسبر سيلسن الذي انتقل إلى بلنسية أمس الأربعاء.

وأعلن برشلونة في بيان "توصل برشلونة وبلنسية لاتفاق لانتقال اللاعب نوربرتو مورارا نيتو".

وأضاف "قيمة الصفقة ستكون 26 مليون يورو إضافة إلى تسعة ملايين في صورة مكافآت".

وأوضح برشلونة أن العقد يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 200 مليون يورو ومن المتوقع أن يكون نيتو (29 عاما) خيارا بديلا للحارس الأساسي مارك-أندريه تير شتيجن.

وخاض نيتو 47 مباراة مع بلنسية بجميع المسابقات في الموسم الماضي وحافظ على نظافة شباكه عشر مرات في الدوري ليساعد الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الرابع.