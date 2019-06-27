محمد صلاح يخرج عن صمته ويوضح موقفه من استبعاد وردة واتحاد الكرة

المصدر: محمد أبوإسمماعيل - دبي

نشر لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول محمد صلاح، تغريدتين باللغة الإنجليزية توضح موقفة بطريقة غير مباشرة من استبعاد اللاعب الدولي عمرو وردة، وإشارة ضمنية والذي بدا فيها مدافعا عن زميله بعد استبعاده من قائمة الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وقام محمد صلاح بنشر تغريدات باللغة الإنجليزية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر لدعم وردة قال فيها:‫ «لابد أن تتعامل النساء بطريقة محترمة، وإذا قالت لا تعني لا.. هذه الأشياء مقدسة، أنا أؤمن بأن من يخطئون يمكن أن يتغيروا للأفضل ولا يجب أن يتم إعدامهم، علينا أن نؤمن بالفرصة الثانية، نحتاج للنصح والإرشاد، والابعاد ليس الحل».

وكانت بطولة كأس العالم قد شهدت أزمة بين اللاعب المصري محمد صلاح، واتحاد الكرة المصري وتطورت الأزمة بشكل كبير، وسيكون هذا الصدام الثاني للاعب مع اتحاد الكرة خاصة وأنه يحظى بحب كافة جماهير الكرة المصرية.

وكان قائد منتخب مصر أحمد المحمدي قد أبدى تعاطفه أيضاً مع اللاعب في المباراة عقب إحرازه الهدف الأول لمنتخب بلاده ورفع رقم اللاعب بيده إلى الجماهير.

وكان وردة قد استبعد قبل مباراة الكونغو الديمقراطية التي حسمها الفراعنة بنتيجة 2-0 بعد اتهامه بالتحرش بأحد الفتيات عبر موقع التواصل الإجتماعي انستغرام.