رياضيون مصريون يجمعون على صحة قرار إبعاد اللاعب.. وعمرو ورده يبكي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أجمع عدد من الرياضيون المصريون على صحة القرار الذي اتخذه الاتحاد المصري لكرة القدم بإبعاد اللاعب عمرو ورده، من قائمة المنتخب المصري، صباح يوم مباراة الفراعنة مع الكونغو، مؤكدين أن القرار يعتبر عبرة لكل اللاعبين لكل يحترموا قميص المنتخب الوطني.

وتناول موقع كوره المصري، عدداً للتصريحات للاعبي ونجوم كرة القدم المصرية السابقين، حيث أشاد لاعب نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، أيمن يونس، بالقرار الذي اتخذه الاتحاد المصري لكرة القدم باستبعاد عمرو وردة من صفوف الفراعنة، بعد خروجه عن النص، ووصفه بالتاريخي.

وقال أيمن يونس: "عمرو وردة وضع نفسه في موقف محرج، وكشف عدم تركيزه مع المنتخب الوطني، وتفكيره في أمور ليس لها علاقة بكرة القدم، رغم طموحات الجماهير بتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف يونس: "قرار استبعاد عمرو وردة إيجابي، وسيساهم في فرض حالة من الاستنفار والتركيز والانضباط داخل معسكر منتخب مصر. قرار رائع من جانب اتحاد الكرة".

بينما رأى نجم الأهلي والزمالك السابق وكابتن منتخب مصر جمال عبد الحميد، أن اتحاد الكرة تأخر في فرض حالة الانضباط والتركيز خلال معسكرات منتخب مصر.

وقال جمال عبد الحميد:￼ "خلال كأس العالم في روسيا كان هناك خروج عن النص وحالة من عدم التركيز من جانب اللاعبين من خلال تصوير فيديوهات لقنوات خاصة مقابل الحصول على بعض الأموال".

وأضاف "حالة التسيب التي كانت في معسكر مصر بروسيا، تسببت بشكل كبير في خسارتنا للمباريات الـ3 بالمونديال، كما لم يتخذ اتحاد الكرة أي عقوبات ضد الخارجين عن النص".

أما رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والمدرب المساعد السابق لمنتخب مصر فتحي مبروك، أن اتحاد الكرة اتخذ القرار الصائب لمواجهة أزمة عمرو وردة صانع ألعاب المنتخب.

وأضاف فتحي مبروك: "اتحاد الكرة وجه رسالة قوية، بأن أي لاعب يخرج عن النص مهما كانت نجوميته لن يتواجد ضمن قائمة المنتخب، وذلك من أجل فرض حالة من الانضباط والتركيز".

وتابع: "اتحاد الكرة تحرك بشكل رائع في الأزمة، وإذا لم يفعل ذلك كان سيتعرض رفقة الجهاز الفني لهجوم شديد من الجماهير في حالة حدوث أي اخفاق للمنتخب خلال مشواره في البطولة"

من جانب أخر ذكر موقع “كوره” أن اللاعب طالب مسئولي اتحاد الكرة، بمراجعة قرار استبعاده من القائمة التي تخوض بطولة كأس الأمم الأفريقيةم 2019، بعد انتشار مقطع فيديو فاضح له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر داخل المنتخب ل￼، إن وردة دخل في نوبة بكاء بعد قرار استبعاده، وطلب وساطة بعض اللاعبين للتحدث مع هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، بعد لقاء الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الثانية للمجموعة الأولى.



وأكد عمرو وردة أنه تعرض لمحاولة تشويه، بعد فبركة الفيديو الفاضح له، موضحًا أنه مظلوم في هذه الواقعة، وطالب زملاءه بمساندته لإثناء اتحاد الكرة عن قراره.