الأزمة مستمرة.. بلاغ للنائب العام ضد عمرو وردة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يبدو أن أزمة اللاعب عمرو وردة مع المنتخب المصري لم تنتهي حيث لم يقف الأمر عند الإسبتعاد من قائمة المنتخب في نفس يوم مباراة الكونغو، بل تلقى اللاعب خبر أخر حيث تقدم أحد المحاميين ببلاغ للنائب العام ضد اللاعب، لما بدر منه وهو يمثل منتخب بلاده.

وكان هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر قرارا رسميا باستبعاد عمرو وردة من معسكر الفراعنة فى كأس أمم إفريقيا 2019، بعد تورطه في سلوكيات غير أخلاقية تسيء للمنتخب الذي يطمح للفوز بكأس الأمم الأفريقية.

ومن جانب أخر تقدم المحامي أحمد مهران ببلاغ للنائب العام المصري للتحقيق مع عمرو وردة، على خلفية الفيديو، والصور غير اللائقة التي نشرتها فتاة مكسيكية للاعب على مواقع التواصل الاجتماعي كما تم نشر صورة البلاغ في كافة المواقع المصرية.

ويرى مهران أن ما بدر من عمرو وردة يعد سلوكا "غير رياضي"، متهما اللاعب بـ "الإساءة لسمعة مصر ومكانتها الدولية".

وأكد في بلاغه أن "الانضمام للمنتخب لا يقل أهمية عن الانضمام لأداء الخدمة الوطنية لما في ذلك من تمثيل للدولة المصرية أمام المجتمع الدولي والمحلي والإفريقي وتجسيدا للروح الرياضية والأخلاقية للمواطن المصري".



وأكد المحامي المصري أن اللاعب ظهر في صورة مشينة تضر بسمعة المنتخب الوطني، وسمعة شباب مصر من أبناء جيله، وأقدم على سلوكيات غير أخلاقية من تحرش لفظي وفعلي وتعمد مخالفة التقاليد والأعراف المجتمعية، بحسب ما جاء بالبلاغ.