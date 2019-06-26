رأسية كافاني تفرض على تشيلي مواجهة كولومبيا

المصدر: برازيليا - د.ب.أ

بهدف متأخر لإدينسون كافاني، تغلب منتخب أوروغواي لكرة القدم على نظيره التشيلي، صباح أمس، على استاد «ماراكانا» العريق في ختام مبارياتهما بالدور الأول لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)، المقامة حالياً في البرازيل.

وبهذا الفوز، تجنب منتخب أوروغواي مواجهة صعبة للغاية مع نظيره الكولومبي، الذي سيلتقي بذلك المنتخب التشيلي في مباراة تمثل نهائياً مبكراً للبطولة، فيما يلتقي أوروغواي مع بيرو في دور الثمانية. وهذا بعد أن انتزع أوروغواي صدارة المجموعة الثالثة، رافعاً رصيده إلى سبع نقاط، فيما تراجع منتخب تشيلي حامل اللقب إلى المركز الثاني برصيد ست نقاط، علماً بأن الفريقين تأهلا فعلياً للدور الثاني (دور الثمانية) قبل خوض هذه المباراة التي حسمت فقط صدارة المجموعة لمصلحة أوروغواي.