صديق صلاح مستعد لمبادلة دوري أبطال أوروبا باللقب الإفريقي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يعتبر المنتخب السنغالي أحد أبرز المرشحين للقب الإفريقي لما يضم من نخبة متميزة من النجوم وبالتأكيد يأتي على رأس هذه الكتيبة النجم السنغالي ساديو ماني، الذي يحلم بمعانقة اللقب الإفريقي الأول للسنغال في تاريخه، ومن أجل هذا الحلم روى لاعب ليفربول وصديق النجم المصري محمد صلاح قصة كفاحة مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقال ماني: "علينا أن نحقق إنجازاً كبيراً، الأمر متروك لنا، بالتأكيد نحن ضمن المرشحين للفوز باللقب، ولكن هذا لا يكفي للوصول للمباراة النهائية، الفوز باللقب لأول مرة في تاريخ السنغال سيكون إنجازا مهيبا، ويجعلني مستعدا لمبادلة لقب دوري أبطال أوروبا بكأس الأمم الأفريقية".

وحصد ماني مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا مؤخرا، وأشار: "العودة إلى العاصمة داكار بالكأس ستكون لحظة استثنائية، إنها تمثل حلمي المجنون".

وافتتح المنتخب السنغالي مشواره في كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر بعرض قوي، حيث فاز على تنزانيا بهدفين دون رد في مباراة غاب عنها مهاجم ليفربول الإنجليزي.