مدرب الجزائر: المنتخب المصري عانى في البداية وصلاح لم يسجل مثل محرز

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

رفض مدرب الجزائر جمال بلماضي، عقد مقارنة بين قائد منتخبه رياض محرز ولاعب ليفربول وهداف المنتخب المصري محمد صلاح، مشيراً إلى سعادته عقب فوز فريقة على منتخب كينيا بهدفين نظيفين، في إطار الجولة الأولى من منافسات المحموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حاليًا وحتى 19 يوليو / تموز المقبل.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة "البدايات دائمًا كانت صعبة على المنتخب الجزائري، في البطولات الماضية بخسارتة أول مباراة في بداية المشوار، المنتخب المصري عانى في المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي بالبطولة، والجولة الأولى شهدت مستويات جيدة من جميع المنتخات"

وعن رياض محرز نجم المنتخب الجزائري ومانشستر سيتي قال بلماضي "الحديث كثيرًا عن محرز سيفقده التركيز خلال البطولة، ويجب أن نتعامل بعناية شديدة، لا أريد عقد مقارنة بين محرز ومحمد صلاح، فالأول سجل، ولاعب مصر لم يسجل، فمحرز بالنسبة لي فرد في منظومة الفريق عليه دور مهم مثل باقي اللاعبين داخل أرض الملعب".

وعن المواجه المقبلة للخضر، قال بلماضي "السنغال فريق قوي جدًا، وجاهزون لمواجهتة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة"