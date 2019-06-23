روهر: نيجيريا عانت الأمرين أمام بورندي قبل هدف إيغالو

المصدر: منصور السندي-دبي

وصف المدير الفني لمنتخب نيجيريا الألماني جيرونت روهر مباراة فريقه أمام منتخب بورندي التي أقيمت أمس، على استاد الاسكندرية وانتهت بفوز نيجيريا بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليا في مصر بانها كانت صعبة بمعنى الكلمة، مشيرا الى أن نيجيريا عانت الأمرين قبل هدف المباراة الوحيد الذي سجله اللاعب اوديون إيغالو وحقق لنيجيريا أول فوز في البطولة.

وقال روهر في تصريحات صحافية عقب المباراة" واجهنا منتخبا منظما وصعب المراس مثل بورندي الذي تأهل لنهائيات أمم إفريقيا في مصر ضمن مجموعة صعبة ولو لو يأتي الهدف الأول بسرعة لكانت نيجيريا عانت الأمرين في المباراة".

وأشار روهر الى إصابة بعض اللاعبين قبل المباراة، مؤكدا أن الأمور لم تكن على ما يرام بالنسبة لمنتخب نيجيريا، لافتا الى أن الجماهير النيجيرية بدت سعيدة بهذا الفوز.

وشدد المدير الفني للمنتخب النيجيري على أن المباراة القادمة أمام غينيا الأربعاء المقبل لن تكون سهلة لكن المهم بالنسبة له هو الثبات والاستمرارية في العطاء.