رد غريب من محرز على مستوى صلاح أمام زيمبابوي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قال قائد منتخب الجزائر لاعب مانشستر سيتي، رياض محرز إن صعوبة مواجهة كينيا تكمن في أن، فريقه لم يواجه هذا المنتخب من قبل، كما رفض التعليق على مستوى محمد صلاح نجم مصر في مواجهة زيمبابوي، مشددا على تركيزه الكامل مع محاربي الصحراء.

وصرح محرز في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة كينيا قائلا: "مواجهة كينيا لن تكون سهلة خاصة وأننا لم يسبق لنا مواجهة هذا المنتخب، كلاعبين شاهدنا عددا من التسجيلات لمباريات كينيا واستعدينا جيدا لهذه المباراة بكل قوة".

وتابع "هناك ضغط كبير علي لأنني ألعب باسم بلدي وأسعى أن أقدم أفضل ما لدي مع المنتخب ومصلحة فريقي أهم لدي من أي لاعب في المنتخب".

ورفض محرز التعليق عن رأيه في مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر ضد زيمبابوي، وقال :"أنا مشغول فقط بمنتخب الجزائر".