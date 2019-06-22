نيجيريا تخشى مفاجآت «السنونو»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

يفتتح منتخبا نيجيريا (النسور الخضر) وبوروندي (السنونو) اليوم منافسات المجموعة الثانية، ضمن كأس أمم إفريقيا على استاد «الإسكندرية»، بمباراة ينتظر أن تكون من طرف واحد في ضوء تاريخ وإمكانيات وخبرة نيجيريا، لكن تبقى المفاجآت واردة وهو ما يخشاه «النسور الخضر».

ويتخذ بوروندي من طائر السنونو، الذي ينتمي لرتبة العصفوريات ويراوح طولة بين 18 و20 سم، لقباً له. وقد يكون هذا اللقب أفضل تعبير عما يمكن أن يواجهه هذا الفريق في مواجهة نسور نيجيريا الجارحة، إلا في حالة نجاح منتخب بوروندي المتواضع في الهروب من شراسة النسور.

وتمثل المباراة ضربة البداية في رحلة استعادة الاتزان بالنسبة للمنتخب النيجيري، بعدما غاب عن النسختين الماضيتين لفشله في التصفيات، كما يسعى لتحسين صورته بعد الخروج صفر اليدين من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018.

وتبدو المجموعة الثانية في البطولة الإفريقية الحالية على النقيض من مجموعة الفريق في مونديال 2018، حيث خاض الفريق فعاليات الدور الأول في المونديال ضمن مجموعة تضم الأرجنتين وكرواتيا الذي بلغ المباراة النهائية في البطولة نفسها وأيسلندا صاحبة المسيرة الرائعة في كأس أوروبا (يورو 2016).

وفي المقابل، يخوض النسور فعاليات البطولة الإفريقية الحالية ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبين يشاركان للمرة الأولى هما بوروندي ومدغشقر، بخلاف المنتخب الغيني متوسط المستوى.

ويعتمد المنتخب النيجيري على أسلحة عدة، خلال مسيرته بالبطولة الحالية منها المزيج بين أصحاب الخبرة والشباب في صفوف الفريق، حيث يعتمد مديره الفني الألماني جيرنوت رور على مجموعة من اللاعبين المخضرمين مثل جون ميكيل أوبي وأحمد موسى وكينيث أوميرو، إضافة لعدد من اللاعبين الشبان الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً.

كما يعتمد الفريق بشكل كبير على خبرة مديره الفني رور الذي تولّى تدريب أربعة منتخبات إفريقية في العقد الأخير.

في المقابل، يخوض بوروندي البطولة من دون خبرة البطولات الكبيرة، ويتطلع إلى بداية جيدة، مستغلاً الدفعة المعنوية الهائلة التي حصل عليها في التصفيات من خلال احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف مالي، متفوقاً على الغابون. ويقدم بوروندي لإفريقيا رقماً قياسياً جديداً في تاريخ البطولة، إذ سيصبح المنتخب رقم 40 الذي يشارك في النهائيات، بمجرد انطلاق مباراته أمام نيجيريا، حيث يشارك للمرة الأولى.

- بوروندي سيصبح

المنتخب رقم 40

الذي يشارك في

النهائيات حين تنطلق

اليوم مباراته أمام

نيجيريا.