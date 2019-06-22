6 أرقام تاريخية تنتظر من يحطمها في نسخة 2019

المصدر: جوني جبور - دبي

انطلقت، ليل أمس، النسخة الـ32 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة قياسية قوامها 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بجانب كونها لأول مرة تقام صيفاً.

وتزخر البطولة بمشاركة كبيرة لعدد من نجوم الساحرة المستديرة في إفريقيا، على رأسهم النجم المصري وبطل أوروبا مع ليفربول، محمد صلاح، إلى جانب المغربي حكيم زياش، والجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو مانيه، والغيني نابي كيتا وآخرون. ولاتزال ستة أرقام مهمة تنتظر من يحطمها في العرس الإفريقي الحالي، بعد أن استعصت على الكثيرين طوال البطولات السابقة.

وتتألف البطولة من 52 مباراة، ما يجعل تحطيم الأرقام القياسية أمراً ممكناً، خصوصاً على مستوى هداف المسابقة، وترصد «الإمارات اليوم»، الأرقام الستة على الشكل التالي:

1ـ هاتريك مزدوج

يعد النجم السابق للمنتخب المصري ونادي الترسانة، حسن الشاذلي، اللاعب الإفريقي الوحيد حتى يومنا الحالي الذي تمكن من تسجيل الـ«هاتريك» في مناسبتين، بعد أن سجل بقميص المنتخب المصري أربعة أهداف في مرمى منتخب نيجيريا عام 1963، قبل أن يعود ويسجل ثلاثة أهداف في شباك مرمى منتخب ساحل العاج في نسخة عام 1970.

2ـ ملامبا نداي

لايزال لاعب منتخب الكونغو السابق ملامبا نداي يتصدر هدافي البطولة في تاريخها الممتد لأكثر من 60 سنة، إذ لديه في رصيده تسعة أهداف سجلها في نسخة 1974 التي أقيمت حينها في مصر، ولاتزال صامدة حتى اليوم.

ويعد نداي أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة، حينما سجل هدفين في شباك غينيا، وأتبعهما بهدف في موريشيوس، وثنائية في كلٍّ من مصر وزامبيا، قبل أن يهدي منتخب بلاده اللقب الإفريقي، بتسجيله هدفين إضافيين في زامبيا، في إعادة للمباراة النهائية، بعد أن انتهت الأولى بالتعادل «2-2».

3ـ أيمن منصور

دخل لاعب الزمالك والمنتخب المصري السابق، أيمن منصور، السجلات الإفريقية من الباب الواسع، حيث يملك حتى يومنا الحالي لقب أسرع هدف في تاريخ البطولة، بعدما نجح في افتتاح التسجيل للمنتخب المصري بعد 23 ثانية فقط في شباك الغابون، في المباراة التي جمعتهما حينها في دور مجموعات 1994، وانتهت بفوزٍ عريض للمنتخب المصري على الغابون بأربعة أهدافٍ دون رد.

4ـ صامويل إيتو

برصيد 18 هدفاً في مختلف مشاركاته، يمثل الرقم القياسي للمهاجم الكاميروني الشهير صامويل إيتو، إنجازاً يصعب الاقتراب منه، خصوصا أن إيتو احتاج للمشاركة في خمس نسخ: (2000 و2002 و2004 و2008 و2010)، حتى يجمع هذه الاهداف الكثيرة، ليعتلي من خلالها قائمة الهدافين بفارق أربعة أهداف عن أقرب منافسيه لاعب منتخب ساحل العاج لوران بوكو.

5ـ عصام الحضري

يتربع حارس المنتخب المصري السابق، عصام الحضري، على قائمة اللاعب الأكبر عمراً الذي يشارك في النهائيات الإفريقية، بعد أن دافع عن ألوان الفراعنة كلاعب أساسي في نسخة 2017، وهو بعمر 42 سنة، كما يملك الحضري العديد من الأرقام القياسية، من أبرزها أكبر حارس مرمى سناً يوجد ضمن القائمة الأساسية في المباراة النهائية، حينما شارك في نهائي 2014، وكذلك في نهائي 2017.

6ـ حسام حسن

لا تقتصر إنجازات مهاجم المنتخب المصري السابق، حسام حسن، على كونه اللاعب الإفريقي الأكثر ظهوراً في كأس أمم إفريقيا فحسب، بل في نجاحه أيضاً وعلى مدار مشاركاته الثماني بأن يصبح اللاعب الأكبر عمراً والذي ينجح في تسجيل هدف، بعد أن سجله في ربع نهائي 2006 في شباك الكونغو الديمقراطية، وهو بعمر 39 عاماً و174 يوماً.

• إقامة البطولة بـ24 منتخباً للمرة الأولى تفتح الباب أمام تحطيم أرقام قياسية، لعل أبرزها لقب الهداف الذي لايزال صامداً للكونغولي نداي منذ 1974.

• 4 أرقام قياسية فردية مصرية في تاريخ البطولة الإفريقية، بينها أكبر حارس وهداف سناً.