ماركوس ليورنتي من ريال مدريد إلى أتلتيكو

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

سينتقل لاعب الوسط الدفاعي الإسباني ماركوس ليورنتي من ريال مدريد الى جاره أتلتيكو مدريد لخمسة أعوام بعد اجتيازه الفحص الطبي، بحسب ما ذكر الأخير أمس في صفقة قدرتها الصحف بأربعين مليون يورو. وكتب أتلتيكو في بيان صحافي من دون ذكر قيمة الصفقة «توصل أتلتيكو وريال مدريد الى اتفاق حول انتقال ماركوس ليورنتي إلى فريقنا، بعد نجاحه في الفحص الطبي».

وبحسب موقع صحيفة «ماركا» اتفق الناديان على 40 مليون يورو، مقابل انتقال اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً. وينحدر ليورنتي من عائلة كروية وهو أحد أنسباء نجم الريال التاريخي باكو خنتو، وقد نشأ في الفئات العمرية للفريق الأبيض قبل إعارته الى الافيس موسم 2016-2017.

ولم يعول عليه ريال كثيراً، خصوصاً المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في فترته الأولى بين 2016 و2018، والعائد قبل أشهر لإنقاذ النادي بعد موسمه المخيب محلياً وأوروبياً. ويعد هذا الانتقال ضمن سعي ريال لبيع بعض لاعبيه مقابل الانتقالات الضخمة التي عقدها وفاقت حتى الآن 300 مليون يورو، بضم البلجيكي ادين هازار، والفرنسي فرلان مندي، والصربي لوكا يوفيتش، والبرازيليين رودريغو وايدر ميليتاو.