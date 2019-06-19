تعرف إلى وصايا شيخ الأزهر لـ"محمد صلاح"

المصدر: سيد مصطفى-دبي

أوصى شيخ الأزهر، الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مهاجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، بعدة وصايا خلال اتصال هاتفي جمعهما صباح اليوم، مشدداً عليه بضرورة أن يداوم على إسداء الخير، وحب الفقراء، ومساعدة الضعفاء.

كما أشاد شيخ الأزهر بأخلاق محمد صلاح وتمثيله المشرف للإنسان المسلم الذي يعيش في المجتمعات الغربية معتبراً إياه بالقدوة المتميزة للشباب.

وقال بيان صادر عن مشيخة الازهر إن محمد صلاح بادر اليوم بالاتصال بالإمام الأكبر، اذ اتسمت المكالمة بمشاعر إيجابية من الطرفين.

وكان محمد صلاح قد التحق بمعسكر منتخب بلاده الذي يستعد الجمعة لخوض أولى مبارياته في بطولة أمم أفريقيا ضد زيمبابوي في الافتتاح، وتستضيف القاهرة وعدداً من المدن الأخرى نهائيات أمم أفريقيا في الفترة من 21 الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة